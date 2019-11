Με... μπροστάρη τον Μουρίνιο η άφιξη της Τότεναμ! (vid)

Ήταν η στιγμή που περίμεναν άπαντες στο Νησί από την Τρίτη που ανακοινώθηκε ο «Special One» στον πάγκο των «σπιρουνιών»! Η επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στους πάγκους είναι γεγονός, η Τότεναμ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ στο ντέρμπι του Λονδίνου και ο Πορτογάλος συγκέντρωσε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα επάνω του κατά την άφιξη της αποστολής στο Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου.

Jose leads his team into the London Stadium! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Ijm4xvVtnX

