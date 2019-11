Στο «One Show» του BBC, ο παλαίμαχος επιθετικός, προσφέρει ατάκες με χιούμορ και συχνά - πυκνά αποκαλύπτει ανέκδοτες ιστορίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Στην πιο πρόσφατη εκπομπή, πριν από μερικά βράδια, λίγο έλειψε να κάνει... τεράστια γκάφα.

Έκανε τη βολή του με το μπαστούνι βάζοντας μόνο δύναμη απέναντι στην αθλήτρια που βρισκόταν με αμαξίδιο στην εστία και ευτυχώς για όλους, αποφεύχθηκε το ατύχημα!

Peter Crouch nearly killing a woman in a wheelchair on the One Show. Incredible. pic.twitter.com/F0eZxELWQa

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) November 21, 2019