Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλησε να παρουσιαστεί ως ο... humble one αυτή τη φορά, μετά τον special one της πρώτης θητείας στην Τσέλσι και του happy one της δεύτερης φοράς που ανέλαβε τους «μπλε».

Επιστρέφοντας στους πάγκους περίπου έναν χρόνο μετά την απόλυσή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέφερε αρχικά:

«Είμαι ταπεινός, τόσο ώστε να μπορώ να αναλύσω τα πράγματα στην καριέρα μου...».

Έπειτα, δέχθηκε ερώτηση για τον αντίκτυπο που είχε για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Τότεναμ η ήττα στον τελικό του Champions League κι εκεί απάντησε: «Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό γιατί δεν έχω χάσει ποτέ σε τελικό του Champions League»!