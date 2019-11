Μουρίνιο σε ρεπόρτερ: «Δηλαδή θα σε βλέπω μετά από κάθε ματς;» (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής στην παρουσίασή του από τα «σπιρούνια» είχε τρομερή διάθεση και δεν δίστασε να κάνει πλάκα και σε έναν βετεράνο ρεπόρτερ, με τον οποίο έχουν πολύ καλή επαγγελματική σχέση και υπάρχει αλληλοσεβασμός.

Έτσι, όταν ο δημοσιογράφος τον καλωσόρισε και πήρε το λόγο για να του κάνει την ερώτηση, ο Μουρίνιο του είπε: «Δηλαδή θα σε βλέπω τώρα μετά από κάθε ματς;», κάνοντας και γκριμάτσες με αρκετή δόση χιούμορ!

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο:

Jose Mourinho mocks veteran journalist

He's definitely still got it pic.twitter.com/KGLmzIHCP1

— Goal News (@GoalNews) November 22, 2019