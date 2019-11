Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κάποτε ακριβότερη μεταγραφή του ποδοσφαίρου, έπαιξε «μονάκι» με φίλο του μπροστά στα μάτια του κολλητού του, Τζίμι Μπάτλερ και η αλήθεια είναι ότι τα πηγαίνει τρομερά με τη μπάλα του μπάσκετ.

Τόσο, που έκανε μια προσπάθεια με stepback εντυπωσιάζοντας τον παίκτη των Χιτ, ενώ, μπορούσε να σουτάρει και ευστοχήσει σχεδόν από κάθε θέση!

Δείτε τα βίντεο:

January transfer gossip: #mufc could trade Paul Pogba to the Lakers

Source: Paul Pogba pic.twitter.com/zOqPfNtwoH

— Match of the Day (@BBCMOTD) November 21, 2019