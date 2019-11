Το «πηγαδάκι» του Σον με Φαμπίνιο και Φιρμίνο (vid)

Η Βραζιλία επικράτησε της Νοτίου Κορέας με 3-0 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης. Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Σον βρέθηκε στο χώρο του κέντρου και είχε μια σύντομη συζήτηση, σε ευχάριστο, όπως αποτύπωσε ο φακός, κλίμα με τους δύο παίκτες της Λίβερπουλ, ενώ αντάλλαξε και την φανέλα του με αυτή του Φαμπίνιο.

Welcome to Liverpool, Heung-Min Son pic.twitter.com/2uROIxXl4N

Όπως είναι λογικό, τα social media πήραν... φωτιά με το συγκεκριμένο σκηνικό και οι φίλοι των Reds εκφράζουν την επιθυμία τους να μετακομίσει ο Σον στη Λίβερπουλ.

Love to see asian in liverpool! A hardworker with horsepower, a game changer too

