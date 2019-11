Λίβερπουλ: Ηττήθηκε η γυναικεία ομάδα στο ιστορικό ντέρμπι του «Άνφιλντ»! (pics)

Τα «ζαχαρωτά» έκαναν... μεγάλη χαλάστρα στις κοπέλες της Λίβερπουλ που υποδέχθηκαν την «μισητή» τους αντίπαλο, ωστόσο, δεν κατάφεραν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.

Το «Άνφιλντ» άνοιξε τις πύλες του για το γυναικείο τμήμα για πρώτη φορά στα χρονικά, φιλοξενώντας μάλιστα τη μεγάλη κόντρα με τις «μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ, ωστόσο, οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με το τελικό 1-0.

Not the result we wanted but still a historic day at Anfield.

Thank you for all of your brilliant support pic.twitter.com/e5FOxXP4hR

— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) November 17, 2019