Ο Σαλάχ βρίσκει τον μπελά του από μικρούλες παίκτριες της Λίβερπουλ! (vid)

Ο Αιγύπτιος αστέρας των Πρωταθλητών Ευρώπης βρήκε τον μπελά του από τις μικρές που είχαν ετοιμάσει περίεργες ερωτήσεις για εκείνον.

Όταν άκουσε ότι ήταν οπαδοί των Γιουνάιτεντ και Έβερτον... αναρωτήθηκε τι δουλειά είχαν μαζί του, γέλασε πολύ όταν άκουσε πως ένα κορίτσι είναι καλύτερο από εκείνον στο σκοράρισμα και μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι... δεν παίζει καθόλου άμυνα!

How much Scouse slang does Mo know? What is his best advice? @MoSalah gets quizzed by #LFC U9s, with some UNMISSABLE responses

Difficult Questions, presented by @Joie_Baby. pic.twitter.com/xIYNSC3kSS

— Liverpool FC (@LFC) November 15, 2019