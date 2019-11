Λίβερπουλ: Η κάμερα πίσω από τα δίχτυα που... γελοιοποιεί τους τερματοφύλακες (pics)

Κέπα, Μπράβο, Γιορίς και Τερ Στέγκεν!

Οι τέσσερις τερματοφύλακες που... πόζαραν στην κάμερα που έχουν τοποθετήσει στη Λίβερπουλ πίσω από το τέρμα.

Σίγουροι ότι θα παραβιαστεί η αντίπαλη εστία; Μάλλον! Αυτή είναι η κάμερα που κανείς τερματοφύλακας δεν θα ήθελε να έχει πίσω του.

The person who came up with the idea of putting a camera at the back of the goalkeeper's net at Anfield is a hero! pic.twitter.com/7kIBGggIi0

— Footy Humour (@FootyHumour) November 13, 2019