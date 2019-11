Τουρέ: Δεν θα επέστρεφε στην Premier League για τον οποιοδήποτε (pic)

Φεύγοντας από τη Σίτι, ήρθε στον Ολυμπιακό. Απόφαση που δεν του βγήκε και τελικά συνέχισε στην Κίνα για την Qingdao Huanghai.

Στα 36 του, ο Τουρέ, έχει το κίνητρο να συνεχίσει να αγωνίζεται και μάλιστα πιστεύει ότι είναι επιπέδου Premier League. Όμως, δεν θα επέστρεφε για όποιον κι όποιον.

H σχετική δήλωση του Ιβοριανού:

«Θα ήθελα να επιστρέψω αλλά εξαρτάται από το είδος της ομάδας. Εξαρτάται από το σύλλογο και τί θέλουν να πετύχουν».

Yaya Toure on a possible return to the Premier League in January "I would love to return but it depends on which kind of team. It depends on the club and what they want to achieve." pic.twitter.com/RoqfEP2GVy

— Footy Accumulators (@FootyAccums) November 14, 2019