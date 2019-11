Στέρλινγκ: Με τον Φαν Ντάικ το... ξανασκέφτηκε για να τσακωθεί (vid)

Ο επιθετικός των «πολιτών», αφού αρπάχτηκε με τον Γκόμες στο «Άνφιλντ» το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, έπιασε τον συμπατριώτη του από τον λαιμό στο προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μια μέρα αργότερα, με τους δυο τους να κουβαλούν στα «τρία λιοντάρια» την κόντρα και την έχθρα των συλλόγων τους που μάχονται για τον τίτλο...

Πάντως, όταν είχε υπάρξει μια αντίστοιχη διαμάχη με τον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, ο Ολλανδός τον είχε σηκώσει σαν πούπουλο και μάλλον δεν είχε και τόσο θάρρος απέναντί του ο Στέρλινγκ...

Not the first time Raheem Sterling got bodied by a Liverpool defender. pic.twitter.com/J7GL6GV6pl

— Sam (@SamueILFC) November 12, 2019