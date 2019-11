Ο Κλοπ μιμήθηκε την κεφαλιά του Σαλάχ στον πάγκο! (vid)

Αυτή τη φορά, φρόντισε να μην... ξεσπάσει τόσο πολύ απέναντι από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο τόσο σημαντικό παιχνίδι του «Άνφιλντ», το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Ήξερε πως ήταν πολύ νωρίς στο παιχνίδι και παρά τα δυο γκολ που είδε από τους παίκτες του στο πρώτο 45λεπτο, ήταν συγκρατημένος γνωρίζοντας την ποιότητα και τις δυνατότητες της ομάδας του Πεπ.

Ωστόσο, μάλλον σκέφτηκε ακριβώς το ίδιο με τον Σαλάχ στη φάση του δεύτερου γκολ και... έκανε την κεφαλιά μαζί του!

Δείτε το βίντεο:

Love Klopp’s little header before Salah’s finish goes in

pic.twitter.com/aCDNAbhJRG

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 12, 2019