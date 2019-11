Πεπ: Όλες οι στιγμές που μίλησε για το VAR (vid)

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, είδε την ομάδα του να φτάνει μέχρι και το -9 από την κορυφή της βαθμολογίας μετά την ήττα (3-1) από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Φέτος, ωστόσο, έχει τρομερά παράπονα από τον τρόπο που γίνεται χρήση του VAR στα παιχνίδια της ομάδας του και αυτό τον κάνει να εμφανίζεται ιδιαίτερα ειρωνικός όταν καλείται να μιλήσει για τις διαιτητικές αποφάσεις και τον Video Assistant Referee...

«Μιλούσαμε για τον τρόπο αντιμετώπισης των αντεπιθέσεων, την αντίδραση των ομάδων... Το VAR είναι γαμ^%@% βαρετό να μιλάμε γι' αυτό» είχε αναφέρει στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ πολλές φορές παραπέμπει τους δημοσιογράφους στους υπεύθυνους της διαιτησίας και του VAR. «Να πάτε στο Λονδίνο να ρωτήσετε τα μεγάλα αφεντικά. Να χτυπήσετε την πόρτα στο δωματιάκι που είναι ο VAR και να ρωτήσετε...» έχει τονίσει.

Δεν έχουν λείψει φυσικά και οι ειρωνείες με συνεχείς αναφορές στα περσινά προημιτελικά του Champions League και το εντός έδρας ματς με την Τότεναμ, τα πέναλτι που δεν παίρνει η Σίτι φέτος και αποκορύφωμα ήταν πως αρνήθηκε την σαρκαστική διάθεση που έδειξε όταν χαιρέτησε τους διαιτητές του πρόσφατου ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

'VAR is f****** boring.'

Denying he was thanking the referee sarcastically.

Do NOT ask him any more questions about VAR.

Pep Guardiola's many rants about VAR is interesting viewing. pic.twitter.com/aTTVtQk0Cw

