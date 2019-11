Κλοπ: «Πέπε; Ποιος είναι ο Πέπε; Πεπ είναι...» (vid)

Οι προπονητές των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι παραβρέθηκαν στο ετήσιο meeting των προπονητών στα γραφεία της UEFA, με τους Τούχελ, Τεν Χαγκ, Αλέγκρι, Αντσελότι, Λουτσέσκου, Ζιντάν, Σάρι και Έμερι να δίνουν επίσης το «παρών».

Με την ολοκλήρωση της κουβέντας που έκαναν, ο Κλοπ σταμάτησε μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου για να μιλήσει για όσα συζητήθηκαν κι εκεί, η αναφορά ενός ρεπόρτερ στον Γκουαρδιόλα αποκαλώντας τον... Πέπε, ξένισε τον Γερμανό!

«Πέπε; Ποιος είναι ο Πέπε; Πεπ είναι... » του είπε γελώντας, ενώ, μόλις είδε τον Καταλανό να φτάνει από πίσω του, αστειεύτηκε και ... τράπηκε σε φυγή για να κρυφτεί!

Δείτε το βίντεο:

“Pepe, who is Pepe? Pep Guardiola is coming!”

Never change, Jürgen. Never change... pic.twitter.com/y0ipDhfF87

— Kloppholic (@Kloppholic) November 11, 2019