Μουρίνιο: «Η Premier τελείωσε, εκτός κι αν...» (vid)

Ο Πορτογάλος κόουτς, από το στούντιο του SkySports, αποθέωσε τη δουλειά του Γιούργκεν Κλοπ και τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το αγωνιστικό πλάνο που έχει σχεδιαστεί από τις προπονήσεις στο «Μέλγουντ».

«Εγώ, από τη θέση του σχολιαστή, λέω ότι το πρωτάθλημα τελείωσε. Εκτός κι αν συμβεί κάτι δραματικό, για παράδειγμα πιθανά μεγάλα προβλήματα τραυματισμών που μπορεί να λυγίσει την ομάδα.

Νομίζω όμως πως η Λίβερπουλ είναι ένα ολοκληρωμένο παζλ, παίζει ακριβώς με τρόπο που εκμεταλλεύεται την ποιότητα των παικτών, ο τρόπος που παίζει ο Φιρμίνο για να βοηθήσει τους Μανέ και Σαλάχ, ο τρόπος που οι Χέντερσον και Βαϊνάλντουμ καλύπτουν τα άκρα για να αφήσουν χώρους για το τρανζίσιον... Είναι ένα πολύ καλό, ολοκληρωμένο παζλ» ήταν τα λόγια του.

Jose Mourinho: "The way Firmino plays to put Mané and Salah in such positions, the amount of ground Henderson and Wijnaldum cover in midfield - the puzzle is complete. I think the title is done, unless Liverpool face a dramatic injury crisis" pic.twitter.com/MS4hMV3NaJ

