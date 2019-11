Μουρίνιο σε Κομπανί: «Δεν πήρες τηλέφωνο όταν σας έδωσα τον τίτλο το '14»! (vid)

Ο Πορτογάλος πρώην προπονητής των «μπλε» και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχολίασε ακόμα ένα σπουδαίο ματς της Premier League από το στούντιο του SkySports, το βράδυ της Κυριακής, παρακολουθώντας τη νίκη (3-1) της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βινσέν Κομπανί κάποια στιγμή πήρε το λόγο και άρχισε να τονίζει ότι η Λίβερπουλ την τελευταία 10ετία πολλές φορές βρέθηκε είτε στην κορυφή είτε κοντά σε αυτή και ο Ζοσέ τον διέκοψε λέγοντας:

«Ναι, αλλά και τότε η Σίτι ήταν καλύτερη ομάδα από τη Λίβερπουλ άσχετα με αυτό. Αλλά δεν με πήρες ποτέ τηλέφωνο να πεις "ευχαριστώ κόουτς" που σας είχα δώσει τον τίτλο με νίκη εδώ μέσα»!

Δείτε το βίντεο:

Jose Mourinho to Vincent Kompany

"When I gave you the title by beating Liverpool you never called me to say thank you" pic.twitter.com/vEFXVx3GIq

— Football Daily (@footballdaily) November 10, 2019