Ράσφορντ: «Χάζεψε» αντίπαλο με τη ντρίμπλα του Ροναλντίνιο (vid)

Ο 22χρονος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων», ήταν εκείνος που στο 67ο λεπτό κι όταν οι «γλάροι» είχαν πάρει ψυχολογία από τη μείωση του σκορ, τελείωσε τις ελπίδες της ομάδας του Πότερ και το παιχνίδι στο «Ολντ Τράφορντ» με το δυνατό σουτ για το 3-1.

Λίγο αργότερα στο παιχνίδι, ο Πρέπερ έγινε το «θύμα» του, όταν ο Ράσφορντ σκέφτηκε να επιχειρήσει τη ντρίμπλα του Ροναλντίνιο και την έκανε... άψογα!

This is one of the filthiest GIFs I've ever seen. Absolutely naughty from Marcus Rashford. pic.twitter.com/WuUbbLOaSg

— Red Devil Bible (@RedDevilBible) November 10, 2019