Πριν 1,5 χρόνο, στον ημιτελικό του Champions League με τη Ρόμα, ο Σον Κοξ είχε δεχθεί λυσσαλέα επίθεση από Ιταλούς, με συνέπεια να δώσει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τα κατάφερε, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, και τώρα ήρθε η ώρα της... ανταμοιβής του. Να δει ξανά από κοντά, δηλαδή, την αγαπημένη του ομάδα, με την κάμερα να τον εντοπίζει στο Anfield για το ματς με τη Σίτι.

Liverpool fan Sean Cox returns to Anfield for the first time since he was critically injured in April 2018. pic.twitter.com/u3fqPPiiEC

— Mootaz Chehade (@MHChehade) November 10, 2019