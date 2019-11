Γκουαρδιόλα: «Η πιο δυνατή ομάδα στον κόσμο η Λίβερπουλ»! (vid)

Ο κόουτς των «πολιτών», όπως το συνηθίζει πάντοτε στις στιγμές που καλείται να μιλήσει για τη μεγάλη διεκδικήτρια του τίτλου απέναντι στη δική του αρμάδα, θα χρησιμοποιήσει μόνο καλά λόγια και θα προσπαθήσει να μεταφέρει πίεση στο αντίπαλο «στρατόπεδο».

«Ως προπονητής, αυτό που καταφέραμε πέρυσι ήταν τεράστιο επίτευγμα δεδομένης της κόντρας που είχαμε και της αντοχής της διεκδικήτριας ομάδας. Η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυνατή ομάδα στον κόσμο! Είναι εξαιρετικό σύνολο. Μιλάει η ιστορία από μόνη της.

Με απασχολεί περισσότερο η ποιότητα της ομάδας που έχουν, των παικτών που έχουν και του προπονητή τους, σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στο “Άνφιλντ”. Είναι από τις πιο δύσκολες έρδρες στην Ευρώπη για να παίξει κανείς εκεί...» ήταν τα λόγια του Πεπ στο SkySports.

"He is outstanding"

Pep Guardiola is full of praise for counterpart Jurgen Klopp as the duo meet on Super Sunday pic.twitter.com/A4JmehsKOw

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2019