Κάραγκερ και Νέβιλ παίζουν σαν μικρά παιδιά με τις... φούσκες (vids)

Έχοντας βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής στο Carrow Road για το ματς της Νόριτς απέναντι στη Γουότφορντ, οι δυο νυν τηλεσχολιαστές και κολλητοί φίλοι, δοκίμασαν ένα νέο παιχνίδι και... απογείωσαν τα νούμερα της τηλεθέασης του SkySports.

Μπήκαν στις ειδικές φούσκες και προσπάθησαν να σκοράρουν ο καθένας στην μίνι-εστία του άλλου, αν και στο μυαλό τους, είχαν απλά να παίξουν... συγκρουόμενα!

Το γέλιο και οι κραυγές του Νέβιλ, δίνουν το δικό τους σόου!

Neville vs. Carragher. Zorb football.

That is all.

@SoccerAM pic.twitter.com/TgvXRK2n7w

— Football Tweet (@Football__Tweet) November 8, 2019