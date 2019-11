Premier League: Βραβείο με ιστορία για Λάμπαρντ, κορυφαίος ο Βάρντι (vids)

Επιστροφή στοιχήματος* στη EuroLeague και 400+ ειδικά στοιχήματα! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η Τσέλσι τον περασμένο μήνα συνέχισε το σερί που «τρέχει» στην Premier League και πανηγύρισε νίκες απέναντι στις Σαουθάμπτον (1-4), Νιούκαστλ (1-0) και Μπέρνλι (2-4).

Η εικόνα που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο η νεανική ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, ανέδειξε τον θρύλο των «μπλε» και νυν προπονητή του συλλόγου τον κορυφαίο προπονητή για τον Οκτώβριο και αυτό αποτέλεσε ιστορικό επίτευγμα.

Έγινε ο πρώτος μέσα στην 10ετία που διανύουμε, που έχει κατακτήσει το βραβείο για τον καλύτερο του μήνα στην Premier League, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως κόουτς.

Με τα εξάταπα στον αγωνιστικό χώρο διακρίθηκε τον Σεπτέμβρη του 2003, τον Απρίλιο του 2005, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και τον Οκτώβριο του 2008.

Πριν από τον «Φράνκι», το είχαν καταφέρει οι Στιούαρτ Πιρς και Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Όσον αφορά τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή για τον περασμένο μήνα στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ο Τζέιμι Βάρντι με τέσσερα γκολ (3 με Σαουθάμπτον και ένα με Μπέρνλι) στα τρία ματς με τη Λέστερ, κέρδισε το βραβείο.

The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October is... @vardy7 #PLAwards pic.twitter.com/FMO8MkGKMr

— Premier League (@premierleague) November 8, 2019