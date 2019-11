Στέρλινγκ σε... τερματοφύλακα Γουόκερ: «Δεν θα σου εμπιστευόμουν το παιδί μου»! (pic)

Με τον Έντερσον ν' αποχωρεί τραυματίας και τον Κλαούντιο Μπράβο να βλέπει την κόκκινη κάρτα, ο Κάιλ Γουόκερ γύρισε αμέσως στον Πεπ Γκουαρδιόλα και του είπε «άσε, το 'χω...».

Έβαλε τη φανέλα του γκολκίπερ, κάθισε κάτω απ' τα δοκάρια της ομάδας του, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια μια εκτέλεση φάουλ, όμως, ο Ραχίμ Στέρλινγκ ακόμα... δεν μπορεί να τον εμπιστευθεί.

«Συγγνώμη αλλά αυτό ήταν πολύ αστείο αδερφέ. Δεν θα σου εμπιστευόμουν όμως το παιδί μου να το κρατήσεις αγκαλιά» έγραψε ο επιθετικός των «πολιτών» στα social media!

And I’m sorry but this was too funny broooo @kylewalker2 (I wouldn’t trust you holding my baby tho ) pic.twitter.com/ReEJ8B3qDL

— Raheem Sterling (@sterling7) November 6, 2019