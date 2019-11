Αντρέ Γκόμες: Το μήνυμά του μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του (vid)

Στο ματς με την Τότεναμ, ο Αντρέ Γκόμες υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο δεξί του πόδι.

Ο Σον σοκαρισμένος από το περιστατικό, του αφιέρωσε και το γκολ που πέτυχε στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ισπανός μέσος δείχνει να είναι καλά πλέον και να έχει μπει σε φάση αποθεραπείας.

Το μήνυμα του άσου της Έβερτον:

Γεια σε όλους, όλα πήγαν καλά. Είμαι στο σπίτι με την οικογένειά μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη, για τα μηνύματα και τη θετική ενέργεια. Σας ευχαριστώ.

Andre Gomes sends a message to the fans after his horrific injury against Tottenham.

Great to see him doing well. pic.twitter.com/qsGwA2T3FV

— Football Tweet (@Football__Tweet) November 6, 2019