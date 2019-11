Σόλσκιερ: Περισσότερες ήττες από τον Κλοπ στο 1/3 των αγώνων!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά τη θετική εικόνα στην ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Λίβερπουλ, μετρούσαν τρεις διαδοχικές νίκες για να πάρουν και ψυχολογία για τη συνέχεια, όμως, το μεσημέρι του Σαββάτου στο Vitality Stadium έκαναν ένα μεγάλο... άλμα προς τα πίσω.

Ηττήθηκαν 1-0 από τη Μπόρνμουθ με αποτέλεσμα πλέον να έχουν καταγράψει το χειρότερο ξεκίνημά τους τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έπειτα από 11 αγωνιστικές πρωταθλήματος!

Το κακό αποτέλεσμα στο ματς με τους «cherries», ήταν η 21η ήττα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πράγμα που σημαίνει ότι σε επίπεδο Premier League έχει πλέον περισσότερα «χαστούκια» από αυτά που μετράει ο Γιούργκεν Κλοπ στη θητεία του στη Λίβερπουλ την τελευταία 4ετία!

Φυσικά, τονίζεται ξανά, πως η ομάδα είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης και συνεχής διεκδικήτρια του τίτλου στην Αγγλία, ενώ, η άλλη παλεύει να βρει σταθερά πατήματα, θεωρώντας ακόμα και την τετράδα... υπέρβαση!

Οι 21 ήττες του Σόλσκιερ έναντι των 20 του Kloppo, έχουν έρθει σε 50 ματς της Premier για τον άλλοτε... «αγγελικό δολοφόνο» της Γιουνάιτεντ, με τον Γερμανό συνάδελφό του να έχει τα δικά του 20 αρνητικά αποτελέσματα σε σύνολο 154 αναμετρήσεων πρωταθλήματος!

Ole Gunnar Solskjaer has now lost more Premier League games as a manager than Jurgen Klopp.

Klopp has managed more than three times as many matches pic.twitter.com/mf0wERGDoZ

