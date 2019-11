Τσέλσι: Η ασίστ της χρονιάς από τον Ζορζίνιο και τα... ζογκλερικά με τον Κόβασιτς (vid)

Ο Ιταλός χαφ που έχει κατηγορηθεί πως δεν «βλέπει» καθόλου γήπεδο και δεν μπορεί να βγάλει καμία μπαλιά προς τους επιθετικούς για να τους στείλει «φάτσα» με την εστία, έκανε την καλύτερη μπαλιά ίσως και ολόκληρης της φετινής σεζόν στην Premier League.

Με τη μια, έχοντας προφανώς κοιτάξει που βρισκόταν ο Άμπραχαμ, τον έστειλε απέναντι από τον Φόρστερ βάζοντας το κατάλληλο φάλτσο στη μακρινή μπαλιά που επιχείρησε από τη μεσαία γραμμή.

Μάλιστα, σε φάση που η Τσέλσι έπρεπε να βγάλει τη μπάλα από την άμυνά της, άρχισε να παίζει... πασούλες στον αέρα με τον Κόβασιτς, με τους δυο τους να μην αγχώνονται ούτε στο ελάχιστο από την πίεση των αντιπάλων.

Absolute belter of a pass from Jorginho and what a great finish from abraham pic.twitter.com/uIqjtJAq04

