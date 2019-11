Γκουαρδιόλα: Απάντησε με... σατανικό τρόπο στις καθυστερήσεις της Σαουθάμπτον (vid)

Ο βοηθός του προπονητή των «αγίων», όταν η ομάδα του βρισκόταν μπροστά στο σκορ στο Etihad, υπήρξε στιγμή που προσπάθησε να κλέψει χρόνο και να κρατήσει τη μπάλα στα χέρια του όταν είχε βγει πλάγιο άουτ κοντά στον πάγκο.

Ο Πεπ δεν το ξέχασε ποτέ κι έτσι, όταν έγινε η ανατροπή και η μπάλα βρέθηκε κοντά του για ένα πλάγιο, την πήρε και την πρόσφερε στον συνεργάτη του Χάσενχουτλ, τρολάροντάς τον έξυπνα...

Δείτε το βίντεο:

Southampton Assistant Manager holds onto the ball at 0-1 in the 60th minute.

Pep Guardiola gets the ball and offers it to the assistant manager while City are winning 2-1.

Pure Shithousery from Pep pic.twitter.com/7yNp07Gz7O

— Haroon Abid (@HaroonMUFC47) November 2, 2019