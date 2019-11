Σάλα: Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής του! (pic)

No hay palabras que describan tanto dolor.. Feliz cumpleaños hermano!! Dónde estés, danos fuerzas para seguir. Ojalá todo fuera distinto.. te prometo que hasta el final no vamos a parar. Besos al cielo #JusticiaPorMiHermano

