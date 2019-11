ΜακΤόμινεϊ: Ηγέτης ετών... 22, έβαλε τις φωνές σε όλους! (vid)

Ο Σκωτσέζος χαφ των «κόκκινων διαβόλων», μόλις στα 22 του χρόνια και με τα συναισθήματα για την ομάδα να έχουν φανερωθεί από νωρίς, έδειξε πως έχει μέσα του και κάτι ηγετικό για να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στο μέλλον...

Στις καθυστερήσεις της πρόσφατης αναμέτρησης με την Τσέλσι στο Λονδίνο για το LeagueCup, ο ΜακΤόμινεϊ έβαλε τις φωνές σε όλους και τους έλεγε να κρατήσουν τις θέσεις τους ψηλά δίχως να κλείνονται στην άμυνα, προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν σωστά τους αντιπάλους τους και να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Δείτε το βίντεο:

This is one of my favourite moments of the season from yesterday. 22 year old Scott McTominay shouting at his experienced teammates to get into position in the 92nd minute of the game.

Got booked in the 10th minute and still bossed the midfield. Don. pic.twitter.com/hwR8Zz7Azv

— Red Devil Bible (@RedDevilBible) October 31, 2019