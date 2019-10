Ο Θεμπάγιος ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Άρσεναλ!

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ και δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από ένα λάθος. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Λυπάμαι, αλλά να ξέρετε πως θα δώσω την ψυχή μου για αυτή την ομάδα», ήταν το μήνυμα του Θεμπάγιος για το χαμένο πέναλτι κόντρα στους Reds για το League Cup. Θυμίζουμε, πως οι Λονδρέζοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης, μιας και ηττήθηκαν στη ρώσικη ρουλέτα.

I will never stop failing for not trying. I will never hide for fearing a failure. If I would have today the opportunity, I would assume the responsibility without a doubt. I am sorry for my supporters, but I want you to know that I will give my soul for this team. @Arsenal pic.twitter.com/P1ifADBFk6

— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) October 31, 2019