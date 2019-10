Ο Ράσφορντ, ο Κριστιάνο και οι... τρελές αντιδράσεις των συμπαικτών του! (pics & vids)

Ο Άγγλος επιθετικός, μια μέρα πριν κλείσει τα 22 του χρόνια, σκόραρε δις στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για να στείλει τους «κόκκινους διαβόλους» στα προημιτελικά του φετινού Carabao Cup με το 2-1 απέναντι στην Τσέλσι.

Η εκτέλεση φάουλ με την οποία διαμόρφωσε το αποτέλεσμα στο Λονδίνο ήταν τέτοια που θύμισε... Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού, τα φάλτσα που έβαλε στη μπάλα, η οποία άλλαζε συνέχεια πορεία στον αέρα, ήταν από αυτά που χαρακτηρίζουν τα σουτ του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Ακόμα και οι συμπαίκτες του μαγεύτηκαν, με τις αντιδράσεις των Μαρσιάλ, Τζέιμς και Γουίλιαμς να μιλούν από μόνες τους...

Martial’s reaction said it all.. pic.twitter.com/smk2PvJRbU

Haha look at James and Martials reaction after Rashford's freekick! pic.twitter.com/rnZrP1y9k3

— MLS Ireland (@MLSwatch) October 30, 2019