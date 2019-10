Λίβερπουλ: Απείλησε ο Κλοπ να μην κατέβει η ομάδα στα προημιτελικά! (vid)

Ο Γερμανός προπονητής φάνηκε αρκετά ήρεμος και συνειδητοποιημένος με την απειλή του προς τις αρμόδιες Αρχές της Premier League και του Carabao Cup για να παιχθούν όλα τα ματς που έχουν συμπεριληφθεί αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα των «κόκκινων».

«Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, άλλοι θα πρέπει να είναι αυτοί που θα ανησυχήσουν. Η FIFA μας είπε ότι θα πρέπει να είμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων οπότε θα πάμε στο Κατάρ. Περάσαμε στα προημιτελικά του League Cup, μας είπαν ότι πρέπει να παίξουμε και το ίδιο μας λέει και η Premier.

Αν δεν μας βρουν σωστή ημερομηνία και ώρα και όχι να παίξουμε 3 η ώρα το μεσημέρι (1 ώρα Αγγλίας) ανήμερα των Χριστουγέννων, δεν θα παίξουμε. Ας περάσει η ομάδα που θα αντιμετωπίζαμε. Δεν θα είμαστε το θύμα αυτού του προβλήματος. Ας παίξει το ματς και η Άρσεναλ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Ξέρω ότι αρκετοί θα εύχονταν να έχει περάσει η Άρσεναλ στην επόμενη φάση, αλλά... συγγνώμη» ήταν τα λόγια του Kloppo.

