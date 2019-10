Ο Ράσφορντ έπαθε... Μήτρογλου, πήρε πρόκριση και έλεγε για τρεις βαθμούς (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε δυο φορές στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το βράδυ της Τετάρτης, τη μια εκ των δύο με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ και έτσι οδήγησε τους «κόκκινους διαβόλους» στα προημιτελικά του Carabao Cup.

Μιλώντας λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Τσέλσι, ανέφερε ότι: «Έχουμε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση κι ακόμα είμαστε σε μια σκοτεινή φάση, όμως, ο τρόπος να βγούμε από αυτό είναι να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς Ο

Ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσουμε είναι να παλεύουμε και αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι οι τρεις βαθμοί για να είμαστε χαρούμενοι, είτε εντός, είτε εκτός έδρας...».

Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και ο Κώστας Μήτρογλου έπειτα από παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας για τα playoffs όπου θα κρινόταν η πρόκριση στο Μουντιάλ του 2014...

Marcus Rashford thinks Manchester United got 3 points in the Carabao Cup pic.twitter.com/wKHFflh2qL

— Football Daily (@footballdaily) October 30, 2019