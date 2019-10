Ο Τσάμπερλεϊν έχει πάρει φόρα και πετυχαίνει τη μία γκολάρα μετά την άλλη! Το τελευταίο του... αριστούργημα ήρθε στο ματς της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ για το Λιγκ Καπ, μειώνοντας σε 3-4 για τους κόκκινους.

OXLADE CHAMBERLAIN JUST SCORED THIS GOAL AGAINST ARSENAL. TAKE A BOW SON. WHAT A HIT! pic.twitter.com/7ACLNCZQqu

— World Cup (@FlFAWC2018) October 30, 2019