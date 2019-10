Λάμπαρντ για Γιουνάιτεντ: «Καμία σχέση με το ματς του Αυγούστου...» (vid)

Οι Λονδρέζοι, είχαν βρεθεί στο «Ολντ Τράφορντ» στην πρώτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος και παρά το πολύ καλό παιχνίδι που είχαν κάνει, είχαν ηττηθεί με σκορ 4-0 παρουσιάζοντας ολιγωρίες στην άμυνα.

Απόψε, η Τσέλσι υποδέχεται τους «κόκκινους διαβόλους» για τους «16» του LeagueCup κι ενώ έχει περάσει στους οπαδούς σαν μια ευκαιρία να σβηστεί εκείνη η «τεσσάρα», ο Λάμπαρντ τόνισε:

«Φαίνεται ήδη πάρα πολύ μακρινό εκείνο το παιχνίδι. Δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνο το ματς. Εξάλλου, η Γιουνάιτεντ είναι μια από τις ομάδες που μπορεί να σε τιμωρήσει ακόμα κι όταν παίζεις καλά και σε εμάς κατάφερε να σκοράρει τέσσερις φορές...».

Frank Lampard on Manchester United beating them 4-0 at the start of the season

"It feels like a million miles away, it's not relevant" pic.twitter.com/oQNE6iKzag

— Football Daily (@footballdaily) October 30, 2019