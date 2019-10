Μιλιβόγεβιτς: Ο τρίτος κορυφαίος εκτελεστής πέναλτι στην ιστορία της Premier League!

Από τη στιγμή που άφησε τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στην Κρίσταλ Πάλας ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς έγινε αμέσως ο βασικός εκτελεστής πέναλτι της αγγλικής ομάδας. Και από τις 23 φορές που έστησε την μπάλα στη λευκή βούλα μόλις 2 φορές αυτή δεν κατέληξε στα δίχτυα. Το ποσοστό ευστοχίας του είναι στο 91%, κάτι που τον φέρνει στην 3η θέση των κορυφαίων «εκτελεστών» στην ιστορία της Premier League με τουλάχιστον 20 εύστοχες εκτελέσεις!

Le Tissier 96% (25/26)

Henry 92% (23/25)

Milivojevic 91% (21/23)

Luka Milivojevic is now the third best #PL penalty taker of all-time by conversion rate (min 20 scored) pic.twitter.com/VW2OwlCuzm

— Premier League (@premierleague) October 28, 2019