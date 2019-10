Κρουλ: Η απόκρουση που... σόκαρε και τους συμπαίκτες του! (vid)

ΚΠΡ - Μπρέντφορντ με 200+ αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.

Ο Ολλανδός πορτιέρε ήταν εκπληκτικός, απέκρουσε δυο πέναλτι (!) και δεν ευθύνεται για τα τέρματα που δέχθηκε από τους «κόκκινους διαβόλους» στη νίκη (3-1) της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο «Carrow Road», το βράδυ της Κυριακής.

Σε φάση με τον Μαρσιάλ, σε κεφαλιά που έκανε εξ επαφής ο Γάλλος, ο Κρουλ πετάχθηκε και απέκρουσε, με τους συμπαίκτες του να μην μπορούν να πιστέψουν πως το έβγαλε αυτό!

Δείτε το βίντεο:

Tim Krul saved two penalties but this stop off Martial's point blank header was incredible... pic.twitter.com/CCkPDiAVQT

— Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) October 27, 2019