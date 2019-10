Πίτερ Κράουτς: Βρήκε αυτό που τον ενώνει με το VAR! (vid)

Το πιο σύγχρονο μέτρο της τεχνολογίας δεν το πρόλαβε όσο ήταν ενεργός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ο Πίτερ Κράουτς το βλέπει τώρα απ' έξω και δεν μπορεί ν' αντιληφθεί αν κάνει καλό ή κακό στον παίκτη, τον ρυθμό της εκάστοτε αναμέτρησης και τι αντίκτυπο έχει στο θέμα των οπαδών.

Παρ' όλα αυτά, βλέποντας την απόφαση No Goal από το VAR, βρήκε τελικά τι κοινό έχει μαζί του...

«Μου θύμισε την θητεία μου στην Μπέρνλι την περασμένη σεζόν» είπε ο Κράουτς, με τον παρουσιαστή αλλά και τον Ίαν Ράιτ να «λύνονται» στα γέλια!

Το «ρομπότ» είχε περάσει από την ομάδα του Σον Ντάις από τον Ιανουάριο μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και στις συμμετοχές που είχε, απέτυχε να σκοράρει...

What do VAR screens and @petercrouch have in common? #MOTD2 pic.twitter.com/DU7J1wqgyY

— Match of the Day (@BBCMOTD) October 27, 2019