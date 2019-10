Έμερι για αντίδραση Τζάκα: «Έκανε λάθος, θα του μιλήσω» (vid)

Ο Ελβετός χαφ αποδοκιμάστηκε από μεγάλο κομμάτι του «Έμιρεϊτς» όταν έγινε αλλαγή στην ισοπαλία (2-2) της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας, όμως δεν συγκράτησε και τον δικό του εκνευρισμό με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.

Έκανε κινήσεις με τα χέρια σαν να έλεγε στους οπαδούς να συνεχίσουν το γιουχάισμα, πέταξε κι ένα «f**k off» μπροστά στην κάμερα και έβγαλε τη φανέλα για να τον δει ο κόσμος προτού πάει στ' αποδυτήρια.

«Ήταν λανθασμένη η αντίδρασή του, αλλά θα το λύσουμε εσωτερικά και θα μιλήσω μαζί του όταν θα είναι όλα ήρεμα» είπε ο Έμερι.

