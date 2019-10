Νότιγχαμ Φόρεστ: Μοίρασε 3.000 συσκευασίες τροφίμων σε άστεγους (pics)

To ματς της Νότιγχαμ με την Ρέντιγκ αναβλήθηκε λόγω του ότι ήταν αδύνατον να παιχτεί ποδόσφαιρο στο «City Ground» από την έντονη βροχόπτωση.

Αυτό που δεν αναβλήθηκε ήταν η σπουδαία κίνηση της διοίκησης της Νότιγχαμ προς μια μερίδα ανθρώπων που χρειάζονται μια ζεστή αγκαλιά.

Σύμφωνα με το σύλλογο μοίρασε 3.000 συσκευασίες τροφίμων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Νότιγχαμ που φροντίζει τους άστεγους - κίνηση που δεν γίνεται για πρώτη φορά και φυσικά χειροκροτείται από τον κόσμο.

Around 3,000 food parcels handed out yesterday following the game's postponement @Framework_HA #NFFC pic.twitter.com/x4XKDV5XZj

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 27, 2019