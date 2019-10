Οι οπαδοί της Άρσεναλ αποδοκίμασαν έντονα τον Τζάκα και εκείνος τα... πήρε και τους έβρισε (vid)

Το σκορ στο ματς της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας ήταν 2-2 και ο Ουνάι Έμερι αποφάσισε να κάνει αλλαγή τον Τζάκα. Όταν, όμως, οι οπαδοί της Άρσεναλ τον είδαν να αποχωρεί περπατώντας τον αποδοκίμασαν έντονα. Εκείνος αντέδρασε ακόμη χειρότερα και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, βρίζοντάς τους. Δείτε τη φάση.

Xhaka offering on the whole Emirates, cupping his ear, telling the fans to fuck off, taking his shirt off and walking down the tunnel.

The Arsenal captain.... pic.twitter.com/j57XFm3LxQ

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) October 27, 2019