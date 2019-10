Λέστερ: Το συγκινητικό βίντεο για τον ένα χρόνο από το δυστύχημα του Βιχάι... (vid)

Η Λέστερ, έπρεπε να προχωρήσει δίχως εκείνον, για εκείνον.

Ο άνθρωπος με το μόνιμο χαμόγελο στα χείλη, ο άνθρωπος που αναγέννησε το κλαμπ, που επένδυσε, που έφτιαξε ένα σύνολο που πέτυχε κάτι επικό με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016, «έφυγε» με πολύ άσχημο και άδοξο τρόπο μια τέτοια ημέρα, το 2018.

Το ελικόπτερό του, έπεσε έξω από το γήπεδο έχοντας απογειωθεί ελάχιστη ώρα μετά από φινάλε αναμέτρησης των «αλεπούδων» και σκόρπισε θλίψη στο Λέστερ και το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η ομάδα, ήξερε και ξέρει πως ακόμα του χρωστάει πολλά, καθώς, ίσως να μην ήταν στο επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δίχως τον Βιχάι Σριβανταναπράμπα...

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

One year on.

Always in our hearts pic.twitter.com/mulYKoQNiL

— Leicester City (@LCFC) October 27, 2019