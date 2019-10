Λίβερπουλ: Η μεγάλη μαγκιά του Κλοπ με τους υπαλλήλους στο Μέλγουντ (vid)

Ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων» αναφέρθηκε στους ανθρώπους που εργάζονται στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και φροντίζουν ώστε όλα να είναι στην εντέλεια και να παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούν στους ποδοσφαιριστές προκειμένου η δουλειά εκείνων να γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες.

«Παρουσίασα όλους τους υπαλλήλους του Μέλγουντ στους ποδοσφαιριστές μου και τους ρώτησα αν ξέρουν τα ονόματά τους. Έχουμε 80 άτομα που εργάζονται για τον σύλλογο και τώρα όλοι ξέρουν τον καθένα ονομαστικά» είπε ο Kloppo και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που αναγνωρίζει, σέβεται και εκτιμά τη δουλειά των απλών εργαζόμενων που κάνουν τα πάντα δίχως να φαίνονται...

“I showed all the staff at Melwood to all the players and asked them if they knew their names. We have about 80 people working here and now everyone knows their names.”

Class, Jurgen pic.twitter.com/8mwDp4HvMP

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) October 26, 2019