Άρσεναλ: Ο Έμερι δεν θέλει να μιλάει για τον Οζίλ! (vid)

Ο Ισπανός προπονητής, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής με την Κρίσταλ Πάλας για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, απέφυγε γι' ακόμα μια φορά να τοποθετηθεί για το ζήτημα του Γερμανού μεσοεπιθετικού και των αποκλεισμών του από την αποστολή της ομάδας.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε» είπε και φαίνεται πως κάποια στιγμή θα πει πολλά για τη σχέση του με τον παίκτη...

"It is not the time to speak about Mesut..."

More from Unai Emery: https://t.co/afa75QypSS pic.twitter.com/Ujk2nHG7b9

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 25, 2019