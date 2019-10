Κάραγκερ: Το... σατανικό χαμόγελο όταν θύμισε στον Νέβιλ το 7-0 στη Βαλένθια! (vid)

Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ, όποτε του δοθεί η ευκαιρία φροντίζει να «πικάρει» τον κολλητό του για το καταστροφικό του πέρασμα από τον πάγκο της Βαλένθια.

Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής, βλέποντας τη Λέστερ να διαλύει τους «αγίους» του Ραλφ Χάσενχουτλ, του θύμισε το δικό του 7-0 από τη Μπαρτσελόνα, όταν βρισκόταν στον πάγκο των «νυχτερίδων», τον Φλεβάρη του 2016.

Το χαμόγελο του Κάραγκερ μόλις ο Νέβιλ έκανε αναφορά σ' εκείνο το παιχνίδι, δεν χρειάζεται επεξήγηση!

Jamie Carragher is never going to let Gary Neville forget about that Valencia 7-0 pic.twitter.com/W5nNWgDqGk

— Soccer AM (@SoccerAM) October 25, 2019