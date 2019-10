Βάρντι: «Στο 6-0 μας είπε ο Έβανς για το ρεκόρ...» (vid)

Ο Άγγλος στράικερ που μαζί με τον Αγιόθε Πέρεθ πέτυχαν από τρία γκολ στην... διαστημική νίκη (9-0) στην έδρα της Σαουθάμπτον, μιλώντας στο SkySports λίγο μετά το ματς ανέφερε ότι:

«Ο Έβανς ήρθε τρέχοντας στο 6-0 και μας είπε ότι μπορούσαμε να κάνουμε το ρεκόρ για νίκη εκτός έδρας και έτσι το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Είναι μια σπουδαία νίκη, εξαιρετική εμφάνιση από τα παιδιά και είναι για τους οπαδούς μας».

"Jonny Evans sprinted over at 6-0 to tell us we could break the record"

Jamie Vardy reacts to his hat-trick as Leicester beat Southampton 9-0 at St Mary's - a record Premier League away win. pic.twitter.com/RTY8bBnZvc

