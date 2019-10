Νιούκαστλ: Ανανέωσε μέχρι το 2025 ο Ντουμπράβκα

Ο Σλοβάκος τερματοφύλακας που αρχικά είχε μετακομίσει στις «καρακάξες» με δανεισμό από τη Σπάρτα Πράγας τον χειμώνα του 2017, συνεχίζει ακάθεκτος στην Premier League και από τον Φλεβάρη του 2017 μέχρι και σήμερα δεν έχει χάσει ματς πρωταθλήματος!

Έχει 17 clean sheets σε 59 ματς στη Λίγκα και έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς για το 2018 από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Συντακτών.

Πλεόν, με το νέο συμβόλαιο, μένει ήρεμος για το μέλλον και ανήκει στη Νιούκαστλ μέχρι και το 2025...

Newcastle United are delighted to announce that goalkeeper Martin Dúbravka has signed a new six-year contract at St. James' Park.

Full story: https://t.co/lGDrCUgJx7 #NUFC pic.twitter.com/HjXW13DI6T

— Newcastle United FC (@NUFC) October 24, 2019