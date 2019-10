Εβρά: Τα φασόλια και τα μακαρόνια που πήγαν να τον... καταστρέψουν (vid)

Ο παλαίμαχος Γάλλος οπισθοφύλακας, στην εκπομπή Monday Night Football του SkySports, ανέφερε:

«Πριν από το πρώτο μου παιχνίδι είχα φάει κάτι φασόλια και μερικά ζυμαρικά και με είχαν πειράξει. Φοβόμουν τον Σερ Άλεξ και δεν πήγα να του πω ότι δεν ήμουν σε θέση να παίξω, γιατί θα έλεγαν “αυτός δεν είναι δυνατός χαρακτήρας να παίξει σε ντέρμπι”.

Έτσι έπαιξα και έγινα αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Σερ Άλεξ είχε ένα ύφος που μου έλεγε ότι έπρεπε να μάθω το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ήταν δύσκολο. Ακόμα και ο εκπρόσωπός μου είχε αναφέρει πως ίσως ήταν λάθος που υπογράψαμε στη Γιουνάιτεντ, όμως ήμουν δυνατός πνευματικά, ήμουν περήφανος και τα κατάφερα».

Patrice Evra recalls a story about how eating beans and pasta before a 12 o’clock kick-off nearly ruined his Manchester United career pic.twitter.com/aIE9rDYeqD

— Soccer AM (@SoccerAM) October 21, 2019