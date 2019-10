Ο νεαρός αμυντικός, στα μέσα του περασμένου Σεπτέμβρη επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από απουσία 11 μηνών, ωστόσο, η δουλειά που είχε να κάνει για να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς σε σχέση με αυτό που είχε περάσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν... παιχνιδάκι.

Βγήκε νικητής στρην τεράστια μάχη απέναντι στον καρκίνο, γύρισε στο γήπεδο, δούλεψε σκληρά και το βράδυ της Δευτέρας, στη νίκη (4-1) επί της Σουόνσι, πήρε χρόνο συμμετοχής με αλλαγή για το τμήμα κ-23 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βέβαια, είδε έναν άλλον συμπαίκτη του να τραυματίζεται στο στέρνο και ν' αποχωρεί αναγκαστικά στο 37ο λεπτό, με αποτέλεσμα να πάρει τη θέση του Τέντεν Μεγκί στα μετόπισθεν.

Αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι μετά την νίκη – ζωής που πανηγύρισε και φυσικά, δεν κοιτάζει πλέον πίσω. Μόνο μπροστά, για τα καλύτερα που μπορεί να κυνηγήσει!

What a feeling. Back on the pitch with the boys and a 4-1 win pic.twitter.com/B9hx9a9lYs

— Max Taylor (@maxtaylor00) October 21, 2019