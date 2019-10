Εβρά: «Ποιος Μέσι; Ο Μίλνερ πιο δύσκολος»!

Ο παλαίμαχος αριστερός φουλ μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κλήθηκε ν' απαντήσει σε ερώτηση τηλεθεατή στο SkySports για τον πιο δύσκολο winger, από τη στιγμή που έπαιζε στην πτέρυγα κι εκείνος.

Στο στούντιο, περίμεναν να πει τον Λιονέλ Μέσι, όμως, ο Εβρά έκανε τη μεγάλη έκπληξη και μίλησε για τον «στρατιώτη» της Λίβερπουλ, Τζέιμς Μίλνερ!

«Ο Μέσι είναι εύκολος να τον κουμαντάρες στη γραμμή. Γίνεται επικίνδυνος μόνο όταν κάνει κίνηση προς τα μέσα, γιατί εκεί μπορεί ν' αλλάξει κατευθύνσεις. Ο Μίλνερ με εκνεύριζε γιατί με ακολουθούσε παντού! Είμαι επιθετικογενής αμυντικός, αλλά ο Μίλνερ δεν με άφηνε, με προκαλούσε συνεχώς.

Του έλεγα “πήγαινε παίξε επίθεση και άσε με ήσυχο”. Τον είχα απέναντί μου και όταν παίζαμε και στη Μάντσεστερ Σίτι και στη Λίβερπουλ. Όσο για τον Άαρον Λένον, όταν δεν ήμουν 100% καλά εγώ, θα με προσπερνούσε και αυτό το σιχαινόμουν όταν ο αντίπαλος βρισκόταν στην πλάτη μου».

The best winger Patrice Evra has ever played against?

Lionel Messi @JamesMilner

We have a new GOAT pic.twitter.com/pDeOAIS84x

— Soccer AM (@SoccerAM) October 21, 2019