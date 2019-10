Λίβερπουλ: Ο Οριγκί στο φάουλ έπεσε και έπιανε... το άλλο πόδι! (pic)

Ο Βέλγος επιθετικός ήταν εκείνος που δέχθηκε την κλωτσιά από πίσω, για να εκφραστεί εν συνεχεία η αντεπίθεση της ομάδας του Σόλσκιερ, να φτάσει η μπάλα στον Τζέιμς δεξιά κι αυτός με πανέμορφο γέμισμα να βρει τον Ράσφορντ για το προβάδισμα της Γιουνάιτεντ.

Ο Κλοπ χτυπιόταν για το φάουλ δίπλα στον τέταρτο διαιτητή και ο Οριγκί... έμεινε να πιάνει λάθος πόδι!

What a player that Origi is. He’s so ambidextrous with both feet, that when he gets fouled on one leg, he feels pain in the other. pic.twitter.com/JCdYjxmxGH

— Troll Football (@TrollFootball) October 21, 2019